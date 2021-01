Chauffeur zwaargewond bij frontale botsing op kruispunt net voor ingaan nachtklok

Waasland Vaccinatie­cen­trum in sporthal Beveren en gemeen­schaps­cen­trum De Route voor regio Waasland Noord-Oost

13 januari De burgemeesters van de gemeenten Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Zwijndrecht hebben beslist om twee vaccinatiecentra op te richten in de regio. Er komt een vaccinatiecentrum in de oude sporthal in de Klapperstraat in Beveren en een tweede in gemeenschapscentrum ‘de Route’ in Sint-Gillis-Waas.