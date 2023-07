Chauffeur onder invloed van drugs betrokken bij zwaar ongeval in Kruibeke: drie gewonden naar ziekenhuis

Drie weken zware hinder verwacht op N16 door asfalte­rings­wer­ken: “Gepland in zomervakan­tie om impact te beperken”

Het verkeer op de gewestweg N16 tussen Temse en Sint-Niklaas moet vanaf maandag rekening houden met files. Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat namelijk het wegdek vernieuwen vanaf de Parklaan in Sint-Niklaas tot aan de Hoogkamerstraat in Temse. Tijdens de werken is de gewestweg steeds in één richting afgesloten.