Buurtcomité verzet zich tegen bouw twee nieuwe windmolens: “Het is nu al disco in onze living door stroboscoopeffect van de wieken”

Kruibeke/HaasdonkBewoners van de Perstraat uit Haasdonk en de Lange Heihoekstraat in Kruibeke hebben een petitie gehouden tegen de bouw van twee nieuwe windmolens langs de E17. “Er staan er nu al negen op een traject van amper drie kilometer. Vooral de slagschaduw veroorzaakt veel hinder. Bij laagstaande zon moeten we de rolluiken laten zakken omdat we anders gek worden van het stroboscoopeffect.”

Engie heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van twee nieuwe windmolens langs weerzijden van de E17 in de omgeving van de Perstraat in Haasdonk en de Lange Heihoekstraat in Kruibeke. De bewoners van de buurgemeenten hebben zich nu verenigd in het buurtcomité ‘Windstil Haasdonk Kruibeke’. Woensdag werd in Kruibeke alvast een petitie overhandigd met een 250-tal handtekeningen.

Stroboscoopeffect

Erick Verhelst en zijn vrouw Eva Van Spittael wonen vlak naast de E17. De twee windturbines komen op nog geen 225 meter van hun huis te liggen. “In de slagschaduwstudie is Engie ons blijkbaar vergeten”, vertelt het koppel. “Nochtans hebben we nu al veel hinder van de bestaande windmolens, zeker bij laagstaande zon. De draaiende wieken zorgen dan voor een stroboscoopeffect. Onze living lijkt soms wel een disco.” Ook andere bewoners getuigen over deze hinder. “Tot in een straal van één kilometer is er last van de slagschaduw. De nieuwe windmolens gaan bovendien nog een stuk groter zijn. De overlast bijgevolg ook.”

Volledig scherm De woning van Erick Verhelst en Eva Van Spittael ligt nu al tussen de windmolens en die veroorzaken veel overlast. © Kristof Pieters

In 2014 werd al eens een poging ondernomen om op deze plek twee windturbines neer te poten maar die vergunning werd toen geweigerd omwille van de ontoelaatbare impact op de nabijgelegen woningen. In de nieuwe aanvraag is er maar een zeer beperkte verplaatsing. “Onze woning valt in een zone waar tot 32 uur slagschaduw per jaar valt. Dat is vier keer boven de norm. Men zegt wel dat men dan de turbine gaat stilleggen op die momenten, maar dan vragen we ons af deze nog wel rendabel is.”

Drie maal kerktoren

Het buurtcomité vindt dat het welletjes is geweest met windturbines langsheen de E17. “Er staan er nu al negen op een traject van drie kilometer. De nieuwe gaan 200 meter tiphoogte hebben. Dat is drie keer zo hoog als de kerktoren van Haasdonk.”

Vallend ijs

De bewoners vrezen ook voor de veiligheid. “In de winter is er ijsvorming mogelijk op de wieken”, weet Erick Verhelst. “Een draaiende windmolen kan ijsklompen tot 500 meter ver wegslingeren. We hebben achter onze woning een visvijver die in vogelvlucht 275 meter van de dichtstbijzijnde windmolen gelegen is. In het weekend worden er regelmatig wedstrijden gehouden waarbij er 10 tot 15 mensen zitten. Vallend ijs kan echter ook schade toebrengen aan auto’s en zonnepanelen.”

Openbaar onderzoek

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) kan zich nog niet uitspreken over het dossier omdat het openbaar onderzoek nog loopt en er nog geen bespreking was op het college. “Maar als de vergunning ooit al eens werd geweigerd, zullen sommige argumenten ook vandaag nog wel overeind blijven”, vermoedt hij. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 20 november. In Beveren is dat tot 12 december.

Volledig scherm Langsheen de E17 in Kruibeke en Beveren staan al heel wat windmolens © Kristof Pieters

