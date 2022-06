Burgerinitiatief start petitie tegen woonproject op oude scheepswerf: “Drie keer zoveel verkeer in smalle straten”

RupelmondeIn Rupelmonde is een nieuw burgerinitiatief opgestart dat zich verzet tegen de plannen voor 150 nieuwe flats op de voormalige scheepswerf CNR. Er is immers maar één ontsluitingsweg en alle verkeer moet via de smalle straatjes waar nu al veel verkeersdrukte is.

De plannen voor het woonproject werden vorige week voorgesteld op een infomarkt in ’t Stadhys. Momenteel telt de CNR-site al twee appartementsblokken met samen 60 flats. Daar komen gespreid over een zestal gebouwen nu nog eens 150 woongelegenheden bij. Volgens het gemeentebestuur is het aanvaardbaar compromis tegenover het oude BPA dat ook kantoren en een theaterzaal voorzag. Volgens berekeningen zou het nieuwe plan minder verkeersbewegingen per dag genereren.

Petitie

Buurtbewoners zijn het daar echter niet mee eens. “We zijn zelfs slechter af met dit plan”, zeggen Karel Staes en Geert Van der Weeken. Ze starten samen met bewoners uit de Broekstraat, Dijkstraat en Ankerstraat een burgerinitiatief op. Met een petitie en bezwaarschriften hopen ze de gemeente op andere gedachten te brengen. “De verkeers- en parkeerdruk hebben nu al de limiet bereikt. Met dit project zal het aantal verkeersbewegingen verdrievoudigen. De smalle straatjes van Rupelmonde kunnen dit niet aan.”

Volledig scherm De enige toegangsweg naar de CNR-site is via de smalle Dijkstraat. © Kristof Pieters

Kritiek op mobiliteitsstudie

De bewoners stellen zich ook grote vragen bij de gemaakte mobiliteitsstudie. “Er is toch wel een markant verschil tussen het aantal theoretische verplaatsingen die het studiebureau vooropstelt en het de resultaten van effectieve metingen die twee jaar geleden gebeurd zijn”, zegt Staes. “Toen werden er in de Ankerstraat 1.333 voertuigen geteld en in de dijkstraat 897. Dat is een heel pak meer dan de 249 per dag die men nu vernoemt. Men vernoemt zelfs niet eens de lagere school in de Zoete Moederstraat terwijl ook daar een impact is.”

Onvoldoende parking

De parking met 50 plaatsen zal volgens de buurt ook niet volstaan. “Nu reeds parkeren omwonenden zich op de oude scheepswerf door de hoge parkeerdruk in omliggende straten. In de toekomst gaan er nog verschillende parkings in Rupelmonde door andere projecten worden geschrapt. Men houdt ook geen rekening met bezoekers van de Polders van Kruibeke of de hondenweide. Als men begeleide wandelingen organiseert in het natuurgebied, komen de deelnemers heus niet allemaal met de fiets of te voet.”

Enclave

Volledig scherm De voormalige scheepswerf vormt een enclave tussen de Schelde, Polders van Kruibeke en de dorpskern © Kristof Pieters

Volgens het burgerinitiatief wegen de financiële belangen van de projectontwikkelaar teveel door in het huidige plan. “De CNR-site is echter een enclave met slechts één mogelijke ontsluitingsweg. Hoe men het ook draait of keert, elke auto moet dus door de smalle straten om hier te geraken. 150 nieuwe appartementen overstijgt de draagkracht. Het is gewoon een maat te groot voor Rupelmonde.”

