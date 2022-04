Burgercollectief Voor Ons Kruibeke verzet zich tegen fusie: “Onze identiteit niet te grabbel gooien voor geld”

‘Voor Ons Kruibeke’ is een initiatief van Geert Magerman, bekend van onder meer de armoedeorganisatie Fonds 9150, Ben Verbraeken, Debby Goyens en Peter Colman. “We vertegenwoordigen geen enkele politieke strekking maar zijn bezorgde burgers”, leggen ze uit. “Kruibeke heeft een rijke geschiedenis en veel troeven. Door een fusie geven we de autonomie af om zelf beslissingen te kunnen nemen. We vrezen dat we daar in de toekomst de gevolgen van zullen dragen. Schaalvergroting kan soms positief zijn maar het leidde in het verleden ook al tot een afbouw van de dienstverlening. Denk maar aan de fusie van de politie. Sinds Kruibeke een zone vormt met Temse zijn we er niet op vooruit gegaan. De meeste middelen worden in Temse ingezet en hier is amper blauw op straat.”

Loze belofte

Voor Ons Kruibeke benadrukt dat ze enkel een standpunt vormt op basis van de informatie die nu al beschikbaar is. “En die is vrij karig”, klinkt het. “De bevolking wordt gepaaid met een belastingverlaging maar we vrezen dat deze fusiebelofte een loze belofte is. Beide gemeenten leven vandaag boven hun stand. Een eenmalige schuldverlaging van 33 miljoen euro dient niet om op te souperen aan het verlagen van belastingen maar om een fusiegemeente financieel gezonder te maken.”

Identiteit bewaren

Het burgercollectief hekelt daarom vooral de motivatie achter de fusie. “Kruibeke wordt een wortel voorgehangen met de belofte dat de belastingen gaan verlagen maar eigenlijk zou geld nooit de inzet mogen zijn. We verkopen zo onze identiteit. De fusie van de jaren zeventig tussen Kruibeke, Bazel en Rupelmonde is vandaag door sommige nog altijd niet verteerd. Vooral Rupelmonde heeft moeten inboeten op vlak van dienstverlening. We willen die vroegere fusie ook niet ongedaan maken maar met 17.000 inwoners zijn we groot genoeg om zelfstandig verder te gaan. De huidige drie deelgemeenten zijn complementair, er moet niks meer bij.”

Voor Ons Kruibeke wil de komende weken en maanden vooral een platform vormen voor inwoners die dezelfde mening hebben. “Onze affiches liggen klaar om op te hangen en via de facebookpagina willen we een vinger aan de pols houden en zien of er wel een draagvlak bestaat voor de fusieplannen.”

