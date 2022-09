Buien spelbreker op gratis Polderscross: slechts 3.500 bezoekers op uitgeregende editie

KruibekeDe stunt van de Polderscross om de toegang gratis te maken, bracht zondag geen massa op de been. Door het miserabele weer bleven heel wat veldritfans thuis om de rit op televisie te volgen. “De opener van het seizoen is sowieso geen publiekstrekker, maar het weer heeft ons inderdaad parten gespeeld”, klinkt het bij de organisatoren.

Het waren nochtans de ideale omstandigheden om een veldrit heroïsch te maken: zompige grond na de regendagen de voorbije week en vlak voor de profs van start moesten gaan, gingen de hemelsluizen andermaal volledig open. Het hondenweer gooide wel roet in het eten van het opzet van de organisatoren. Vorige maand pakten ze uit met de unieke stunt om een gratis veldrit te organiseren. Normaal bedraagt de toegangsprijs aan de kassa 12 euro. “Dit is iets wat ons in België in een recent verleden nooit werd voorgedaan”, klonk het vooraf.

Heel wat mensen besloten echter wijselijk om het modderspektakel thuis op de buis te volgen. “Ik schat dat er hier vandaag zo’n 3.500 crossliefhebbers aanwezig zijn”, zegt organisator Marc Janssens. In het circuit is het algemeen bekend datje om uit de kosten te geraken minstens 4.000 bezoekers moet lokken. “Maar het weer heb je nu eenmaal niet in de hand en sowieso is de opener van het veldritseizoen een moeilijk verhaal omdat er nog meer concurrentie is van andere evenementen, maar als organisatie kunnen we dit zeker wel opvangen”, zegt medeorganisator Bram De Brauwer. Ook het feit dat de mannelijke profs pas zondagavond in actie komen, speelt mee in de lagere opkomst, maar dat vertaalt zich dan weer in hogere kijkcijfers. Uiteindelijk vielen er zeker ook heel wat positieve noten te rapen in Kruibeke. “Zo werd de initiatie voor de jeugd ’s ochtends heel fel gesmaakt”, weet De Brauwer.

Langs het parcours genoten de diehards even goed met volle teugen van de cyclocross. Ria Neefs en Arlette Weyten kwamen uit de Kempen afgezakt naar Kruibeke. “Goed of slecht weer, gratis of niet. Wij zijn er altijd bij op de cross. Bovendien rijdt Arlettes kleindochter Sterre (Vervloet, red.) hier vandaag mee. Haar moedigen we natuurlijk extra aan”, lacht Ria.

Iets verderop slagen Marc Van De Vivere en Bryan Delzeyne de veldrit gade. “Wij zijn zelf bestuursleden van de Exact-cross in Zonnebeke. En neen, wij denken er niet meteen aan om de toegang voor onze cross gratis te maken. Dat is voor ons financieel niet haalbaar. Je hebt gulle sponsors nodig om zoiets te verwezenlijken. We zijn vooral opgetogen dat het veldritseizoen terug van start is gegaan.”

