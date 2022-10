Bromfietser niet meer welkom in park Weispoel

BazelDe gemeenteraad van Kruibeke heeft een verbod goedgekeurd voor bromfietsen in het park Weispoel in Bazel. De maatregel komt er na klachten van buurtbewoners.

De wandelpaden van de Weispoel werden recent geasfalteerd maar dat was vooral om het comfort te verbeteren van bewoners met een rolstoel of rollator, onder meer van het nabije woonzorgcentrum. “Omwonenden meldden echter dat, vaak lawaaierige bromfietsen aan hoge snelheid en in mindere mate fietsers die snel rijden, de paden onveilig maken voor andere gebruikers”, zegt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). Het onderwerp werd besproken op de verkeerscel en die adviseerde om een verbod in te voeren voor bromfietsen. Fietsers rijden meestal wel aan een aangepaste snelheid, bezorgen de omwonenden geen overlast en worden bijgevolg niet geweerd van de paden.

Gemeenteraadslid Kristof Van de Vyver (SamenVoorKruibeke) vraagt zich af of dit probleem opgelost zal geraken door enkel een bord te plaatsen. Volgens burgemeester Van Laere is het praktisch echter onmogelijk om een fysieke barrière te plaatsen. “Want dan raken ook rolstoelen of fietsers er niet meer op”, legt hij uit. “We gaan er geen agent bijplaatsen maar dankzij het verbod is er nu wel een manier om te handhaven.”

Van de Vyver vraagt ook aandacht voor de parking in de Weispoel want die is momenteel in erg slechte staat. Volgens schepen Filip Vercauteren (CD&V) waren er vooral problemen met twee plaatsen die verzakt waren maar deze zijn intussen hersteld.

