Broers komen zwaar ten val met motor: één dode

Het ongeval gebeurde iets voorbij het kruispunt met de Molenstraat in de richting van Zwijndrecht. De bestuurder van een motor verloor plots de controle over zijn voertuig en begon te slippen. Hij kwam ten val en schoof over het wegdek tegen een geparkeerd voertuig aan. Een eerstejaarsstudent verpleegkunde begon in afwachting van de hulpdiensten met de reanimatie. Na aankomst van de ziekenwagen namen de ambulanciers over. Nog drie kwart lang werd ter plaatse geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren maar ondanks alle inspanningen overleed hij ter plaatse. De passagier achterop de motor kwam er met lichte verwondingen vanaf. Het gaat om twee broers van Poolse origine. Het dodelijk slachtoffer is 37 jaar en woont in Antwerpen, zijn broer in de Broekdam in Kruibeke.