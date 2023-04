Brandje in filterinstallatie van koffiebranderij

Eerste Poolse supermarkt opent deuren: “Klanten komen zowel voor basispro­duc­ten als typische lekkernij­en”

Aan de Grote Baan in Melsele heeft Dino’s Market de deuren geopend, de eerste Poolse supermarkt in de regio. Zaakvoerder Salim Razzo mikt niet alleen op de groeiende Poolse gemeenschap in ons land, maar wil ook Belgische klanten laten kennismaken met het rijke assortiment aan voeding uit zijn thuisland.