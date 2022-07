Brandje bij Hi-Tech Chemicals tijdens vullen van container

Het incident deed zich voor tijdens het vullen van een IBC-container met een zeer brandbare, chemische stof. Vermoedelijk is er door statische elektriciteit een vonk en bijgevolg brand ontstaan. De aanwezige werknemers reageerden meteen volgens de voorschriften. Ze verlieten onmiddellijk de ruimte waar het vullen en mengen plaatsvindt en activeerden vervolgens de CO²-brandblusinstallatie. Tegelijk verlieten alle aanwezige werknemers het bedrijf. De brandweer van de hulpverleningszone Waasland werd opgeroepen en kwam met heel wat manschappen en middelen ter plaatse. Door het correcte en snelle handelen van het personeel was het vuur gelukkig al gedoofd. Hi-Tech Chemicals is gespecialiseerd in de productie van drukchemicaliën, producten die worden gebruikt in grote drukkerijen. Na een klein uur was de interventie afgehandeld en konden de aanwezige werknemers het werk hervatten.