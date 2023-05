‘Boost voor Burkina Faso’ bezoekt ontwikkelingsprojecten: “Al veel werk verricht maar schrik voor dreigende conflicthaarden”

Familie Van der Valk blikt terug op 60 jaar Hotel Beveren: “Wakker worden door het geluid van de bestekbak­ken, dat hoorde er nu eenmaal bij”

In 1963 liet Martin Van der Valk zijn oog vallen op café Heideroosje langs de N70 in Beveren. Vandaag staat er een hotelcomplex met 204 kamers, 4 restaurants en 14 zalen. Ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum wordt in één van de zalen een heus Van der Valk-museum ingericht. Zaakvoerder Tim Van der Valk (34) nam ons vlak voor de opening ervan al even mee voor een reis doorheen de tijd. “Aan straffe anekdotes is hier alvast geen gebrek.”