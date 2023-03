Bestuurder kritiek en twee passagiers zwaargewond nadat auto van brug over E17 rijdt en vuur vat

Het ongeval gebeurde rond 6.45 uur. De bestuurder van de wagen reed op het viaduct van de verkeerswisselaar van de E17 aan hoge snelheid dwars door de vangrail en denderde vervolgens door het kreupelhout van de helling naar beneden om uiteindelijk in de aangrenzende Portugezenstraat in een gracht te belandden. De auto kwam op zijn kant terecht in de gracht waarna hij vuur vatte. In de wagen zaten drie inzittenden: naast de bestuurder gaat het om twee jongemannen van 28 jaar. Een passagier die er het minst erg aan toe was, kon de chauffeur en de andere inzittende uit het wrak halen voor de wagen helemaal in lichterlaaie stond. Ze werden vervolgens alle drie afgevoerd naar het ziekenhuis in Antwerpen. De bestuurder is in levensgevaar.

Volledig scherm De auto denderde van de brug en belandde aan de overkant van de weg in de gracht waar hij vuur vatte © Kristof Pieters

Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk. In december vorig jaar gebeurde op precies dezelfde plaats een identiek ongeval maar toen was de chauffeur onder invloed. Het parket van Oost-Vlaanderen stuurt een verkeersdeskundige ter plaatse om de juiste omstandigheden verder te onderzoeken. Volgens de eerste vaststellingen is de auto uit de bocht gegaan nadat de bestuurder de afslag van de E17 had gemist. Wellicht is het ongeval te wijten aan overdreven snelheid, al kon de boordcomputer niet worden uitgelezen omdat het voertuig volledig is uitgebrand. Er zijn geen indicaties van een technisch defect.

Of de chauffeur onder invloed reed, kon nog niet worden bepaald. Omdat de bestuurder niet in staat was om een ademtest af te leggen, is het wachten op de resultaten van een toxicologisch onderzoek. De identiteit van de bestuurder is voorlopig ook nog onbekend. Volgens het parket worden de passagiers nog verhoord en moet ook de eigenaar van het voertuig nog bevraagd worden.

Volledig scherm Bovenop de brug reed de wagen rechtdoor om aan de overkant door de vangrail te knallen © Kristof Pieters

Volledig scherm De auto baande zich vervolgens een weg door het kreupelhout © Kristof Pieters

Volledig scherm Het voertuig kwam uiteindelijk tot stilstand in de gracht van de Portugezenstraat onderaan de brug © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.