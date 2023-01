Belasting op ongeadresseerd drukwerk wordt strenger

Beveren Vrachtwa­gen verliest oplegger met 13 ton zware machine die vervolgens in middenberm van E34 belandt

Op de E34 in Beveren is een oplegger van een vrachtwagen vrijdagavond plots losgeschoten en tegen de vangrail terechtgekomen. De lading, een 13 ton zware machine, belandde vervolgens in de middenberm. Daarbij werd ook een verlichtingspaal geramd.

7 januari