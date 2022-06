Bazel Parkt wijkt uit naar schoolterreinen van ‘t Krinkelding

Waasland Mo (34) en Dikra (30) in nieuwe reality­reeks Topmake­laars: “We dragen grote verantwoor­de­lijk­heid want voor klanten is een huis kopen of verkopen een belangrij­ke stap in hun leven”

Er zijn al verschillende televisieprogramma’s waarbij men de huizenmarkt afschuimt naar de geschikte woning maar in de nieuwe realityreeks Topmakelaars op Play4 krijgen we voor het eerst een blik achter de schermen. Mo Raehani (34) uit Zwijndrecht en Dikra El Bacha (30) uit Beveren ruilden beide hun job in de autoverkoop en zijn nu actief in de immowereld in het Waasland.

15 juni