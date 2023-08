Bazel Parkt palmt kasteelpark Wissekerke opnieuw in met muziek en straattheater

Facebook verwijdert account van Peter Aerts nadat hij foto’s van doodrijder zoon Francis deelt en legt hem daarna beperkin­gen op

Peter Aerts, de vader van de 16-jarige Francis die vorig jaar om het leven kwam na een ongeval veroorzaakt door een dronken en gedrogeerde bestuurder, is door Facebook gestraft. De reden: hij had foto’s van de doodrijder gedeeld. Zowel zijn account op Facebook als op Instagram werden enkele dagen verwijderd. Toeval of niet: na publicatie van het artikel kon hij plots terug inloggen maar er zijn wel beperkingen opgelegd tot half september.