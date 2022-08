BARàBAZ zet podium op in de tuin van de buren: “Met een spectaculaire toegang via een brug tussen de bomen”

BazelDe opbouw van de zomerbar BARàBAZ is volop aan de gang. Na twee kleinschalige edities door corona kan men nu opnieuw alle registers opentrekken. Het podium wordt in de tuin van de buren geplaatst. En ook dit jaar is er een nieuwigheid. Het publiek wandelt namelijk via een spectaculaire brug tussen de bomen over het muurtje naar de feestlocatie.

BARàBAZ is aan zijn achtste jaargang toe. Wat oorspronkelijk enkel een zomerbar zou zijn, is intussen een totaalevenement geworden. Al even uniek is dat de organisatoren al acht jaar op rij op afspraak waren, dus ook in volle coronapandemie. “En daar zijn we best wel trots op”, zegt René Vermeulen. “We zijn nooit bij de pakken blijven zitten en hebben steeds een manier gezocht om ons publiek iets te kunnen aanbieden. In het eerste coronajaar werden bands tot bij de mensen thuis gebracht voor een huiskamerconcert. Vorig jaar was er gelukkig al iets meer mogelijk maar ik voel aan alle vrijwilligers dat het na twee kleinere edities toch wel wringt om er nog eens echt volle petrol tegenaan te gaan.”

Hitteproof

De zomerbar is open van donderdag tot en met zondag en is opnieuw ondergebracht in de gezellige pastorijtuin in Bazel. De sfeer is shabby chic met opnieuw een bonte verzameling meubelen die rechtstreeks uit de Kringwinkel lijken te komen. “Met de voorspelde hitte is dit de ideale plek om verkoeling te zoeken”, verzekert Stijn De Smedt. “Er is schaduw van de bomen en natuurlijk de monumentale treurwilg maar we gaan ook nog op zoek naar extra parasols. Maar ook onze koele drankjes zullen ongetwijfeld voor verfrissing zorgen.”

Bij de buren

Volledig scherm Bij de buurman-notaris mag de boomrijke tuin gebruikt worden voor twee dagen gastronomisch genieten en twee dagen sfeervolle optredens. © Kristof Pieters

In 2019 werd ook BARàDINE gelanceerd: een gastronomisch totaalconcept tussen de bomen. Na een eerste editie op een stelling verhuist dit concept nu naar een open tent in de nabijgelegen boomrijke tuin van een buurman. Donderdag en vrijdag komen de straffe chefs van Zouterover - de winnaars van Grillmasters – langs maar die tickets zijn al uitverkocht. De tent blijft echter ook zaterdag en zondag staan voor de Bühne. “We hebben vorig jaar dit idyllisch plekje een eerste keer gebruikt als setting voor muziekoptredens en dat was meteen een schot in de roos”, vervolgen René en Stijn.

Brug

Dit jaar komen onder meer Borokov Borokov en Raymond Van Het Groenewoud langs. “Zeker voor die laatste is het vrij uniek om in zo’n intiem decor een concert te brengen voor een 250-tal gegadigden”, weet René. Wie het wil beleven, zal snel moeten zijn want er zijn slechts een handvol tickets meer beschikbaar. De toegang naar de Bühne is een nieuwigheid. Vorig jaar moest het publiek een ommetje maken via een wegel naar de Weispoel waar een tuinpoortje is. Dit jaar wordt er met stellingen een spectaculaire brug gebouwd tussen BARàBAZ en de Bühne, tussen de bomen en over de tuinmuur van de buren.

Meer info en tickets: www.barabaz.be

