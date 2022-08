Auto brandt uit op straat: kwaad opzet niet uitgesloten

Temse Go-Cart Race Tem­se-Vel­le lost 100 witte ballonnen om Francis (16) te herdenken: “Blijf weg achter het stuur als je onder invloed bent”

De dood van Francis Aerts (16) blijft de lokale gemeenschap in Temse beroeren. De tiener kwam twee weken geleden om het leven nadat hij door een dronken bestuurder van het fietspad was gemaaid. In aanwezigheid van de familie deden de organisatoren van de Go-Cart Race Temse-Velle een oproep naar meer verantwoordelijkheid in het verkeer.

15 augustus