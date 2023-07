Asbest vrijgekomen bij uitslaande schuurbrand in Pismolenstraat, één lichtgewonde naar ziekenhuis

Lingerie Nelly sluit na 70 jaar de deuren: “9 op de 10 klanten kent de eigen bh-maat niet”

Aan het Yzerhand in Beveren is Lingerie Nelly bezig met een volledige uitverkoop. De laatste speciaalzaak in lingerie sluit precies 70 jaar na de oprichting definitief de deuren. Zaakvoerster Marianne Jacob (63) gaat genieten van haar pensioen en opvolging is er niet.