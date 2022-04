Apostelbrokken voor de eerste maal geworpen vanop balkon van nieuw ’t Stadhuys

Zoals de traditie het vereist was er eerst de voetwassing van de apostelen in de kerk. Die apostelen waren kandidaat-vormelingen uit Rupelmonde en voor het eerst ook vanuit Bazel en Kruibeke. Aansluitend ging het in stoet naar het Mercatorplein om er ‘apostelbrokken’ of gewijde stukken brood naar het publiek op het Mercatorplein werpen. Dit gebeurde voor het eerst vanop het balkon van het nieuwe ’t Stadhuys.

Nieuwe Hedendaagse Cornelis

Ter nagedachtenis van Cornelis Rooman en zijn steun aan mensen in armoede startte het lokaal bestuur Kruibeke in 2016 met het jaarlijks uitroepen van een sociaal geëngageerde inwoner als Hedendaagse Cornelis. De zevende Hedendaagse Cornelis werd donderdag bekendgemaakt met een groot portret aan het nieuwe ’t Stadhuys. Na Anka Fahd vorig jaar werd nu Stanny Geerts verkozen tot nieuwe Hedendaagse Cornelis. Hij is vrijwilliger van bij de opstart van de Oxfam Wereldwinkel in Kruibeke. “Ik ben vereerd maar beschouw dit als een nominatie voor het hele vrijwilligersteam van de Oxfam Wereldwinkel Kruibeke”, reageert hij. “Een groep van een dertigtal vrijwilligers, tussen 21 en 80 jaar oud, houden één à twee maal per maand de winkel in Kruibeke open. Dankzij hen, en natuurlijk ook de bevolking van Kruibeke, behaalde Kruibeke de titel van fairtradegemeente in 2012 en 5-sterren fairtradegemeente in 2017.”