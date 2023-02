Aftrap gegeven van project voor herbestemming Graventoren en getijdenmolen

De twee monumenten in Rupelmonde werden recent in erfpacht gegeven aan Toerisme Vlaanderen. Ze krijgen een nieuwe bestemming en daar wordt de lokale gemeenschap nauw bij betrokken. Vrijdag werd het startschot gegeven met een buurtmoment. De inwoners van de Mercatorstede waren uitgenodigd om bij een hapje en drankje kennis te maken met het project. Momenteel loopt de studie- en inspraakronde. Iedereen is uitgenodigd om mee na te denken over de toekomstige invulling van de site. “Ik ben blij dat we zoveel Rupelmondenaren mochten ontmoeten om mee de aftrap te geven van dit project voor de herwaardering van de site én het hele dorp”, zegt Peter De Wilde, gedelegeerd bestuurder van Toerisme Vlaanderen. In afwachting van een definitieve herbestemming wil het agentschap ook experimenteren met tijdelijke invullingen en evenementen op de site.