Aanschuiven op pechstrook van E17 afrit Haasdonk: “Dit is levensgevaarlijk. Afslag moet verlengd of verdubbeld worden”

Bazel/HaasdonkHeel wat chauffeurs klagen over een bijzonder onveilige verkeerssituatie op de afrit Haasdonk/Bazel van de E17. In de spits maar vooral bij file richting Antwerpen raakt de afrit verzadigd en staan bestuurders aan te schuiven op de pechstrook. De gemeente Kruibeke vraagt het Agentschap Wegen en Verkeer om in te grijpen.

Op sociale media regent het al sinds mei dit jaar klachten over de situatie aan de op- en afrit. Volgens een aantal chauffeurs is de doorstroom bovenaan het viaduct verslechterd na de laatste heraanleg. Door de weg te versmallen met betonblokken, kan er slechts één voertuig tegelijk links- of rechts afslaan. De files reiken soms tot 1,5 km ver over de pechstrook.

Nieuw probleem ontstaan

In Kruibeke is het knelpunt al op de gemeenteraad ter sprake gebracht door René Vermeulen (SamenVoorKruibeke). “Ik heb destijds zelf geijverd voor een heraanleg omwille van de slechte zichtbaarheid bovenaan de brug maar die wegversmalling was natuurlijk nooit de vraag. De voorbije twee jaar is dit onder de radar gebleven door de beperkte files in coronatijden maar de voorbije maanden ontstaan er steeds vaker files op de pechstrook met heel wat gevaarlijke situaties tot gevolg.”

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) heeft het zelf al aan de lijve ondervonden. “En ik ben niet de enige die met de daver op het lijf zit om daar aan te schuiven. Door een oplossing te bedenken voor het ene probleem is een ander probleem gecreëerd. AWV is op de hoogte gebracht en we voeren de druk op. Onze boodschap is duidelijk: deze situatie moet zo snel mogelijk opgelost worden.”

Volledig scherm Sinds de heraanleg is de afrit versmald tot één rijstrook en dat zorgt voor doorstromingsproblemen. © Kristof Pieters

50 ongevallen op 2,5 jaar

Ook Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V) vraagt aan Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) in te grijpen. Zij wijt de huidige gevaarlijke situatie vooral aan de werken aan de Oosterweelverbinding. “De minister erkent echter wel dat de situatie gevaarlijk is en wil daarom de filedetectie bijsturen om zo de weggebruikers tijdig te kunnen waarschuwen”, zegt Bothuyne. “Ze is ook bereid om te onderzoeken of en hoe de situatie aan de afrit kan verbeterd worden.” Uit zijn parlementaire vraagt blijkt ook dat er de voorbije 2,5 jaar maar liefst 50 verkeersongevallen gebeurden aan deze verkeerswisselaar. Twee ervan hadden ook een dodelijk afloop. Bij 18 ongevallen vielen er gewonden. “Ontluisterende cijfers die bewijzen hoe gevaarlijk het hier is”, klinkt het.

Overleg in augustus

CD&V Kruibeke is tevreden dat de bezorgdheid is aangekomen bij de minister. Schepen van mobiliteit Dirk De Ketelaere zit op 2 augustus samen met de districtsverantwoordelijke van AWV om enkele voorstellen te bespreken. “Een suggestie kan zijn om de afslagstrook nog meer te verlengen of te ontdubbelen. Zo krijgt het verkeer letterlijk meer ademruimte en worden conflicten tussen weggebruikers vermeden”, zegt De Ketelaere. “Het is belangrijk dat er snel een oplossing gevonden wordt. Elk ongeval is er een teveel.”

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm Het verkeer staat soms al 1,5 km ver op de pechstrook aan te schuiven © facebook

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.