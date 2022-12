Aangepaste verkeerssituatie door kerstmarkt van 9 tot 12 december

Kallo Elia krijgt vergunning voor uitbrei­ding hoogspan­nings­sta­ti­on: “Maar heeft onze woningen onterecht als industrie­ge­bied beschouwd”

Netbeheerder Elia heeft een omgevingsvergunning gekregen voor de uitbreiding van het hoogspanningsstation in Kallo. De bezwaren uit de aanpalende Ebeswijk werden ongegrond verklaard. Er moet enkel voorzichtig worden omgesprongen met de verhoogde PFAS-concentraties in de grond. Het buurtcomité reageert ontgoocheld en beraadt zich nog over beroep.

