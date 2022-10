“86 procent van inwoners Kruibeke is voor fusie, liefst met Beveren”: CD&V maakt resultaten van peiling bekend

Kruibeke/BeverenDe afgelopen maanden trok CD&V Kruibeke doorheen de drie deelgemeenten om eens te peilen naar het standpunt van de bevolking tegenover een fusie. In de vorm van een spel mocht iedereen een stem uitbrengen. In totaal gaven 745 mensen hun mening. 86% is voor een fusie. De voorkeur gaat daarbij naar een samengaan met Beveren. Deze maand buigt de gemeenteraad zich opnieuw over het de opstart van een fusietraject.

De gemeenteraad van Kruibeke besliste in mei om het lopend fusietraject met Beveren stop te zetten en eerst gesprekken aan te knopen met alle buurgemeenten. Naast Beveren werd intussen ook met Zwijndrecht en Temse gesproken en is een bestuurskrachtanalyse gemaakt. De resultaten daarvan werden intussen voorgesteld aan de stuurgroep. Het onderzoek wijst uit dat Kruibeke in de toekomst nog wel een basisdienstverlening kan verzekeren maar ook niet meer dan dat. Zo zijn er heel wat éénmansdiensten binnen de gemeentelijke organisatie die erg kwetsbaar zijn als deze persoon plots wegvalt.

Peiling

Op verschillende evenementen konden burgers hun mening kwijt over de fusie maar ook hun voorkeur over de samenstelling.

Meerderheid voor fusie met Beveren

Maar wat willen de burgers zelf? En zo ja, met welke gemeente wil men dan liefst fuseren? “Na twee jaar van eenzame opsluiting tijdens de covid-periode was het voor onze mandatarissen en militanten dé gelegenheid om de straat op te trekken met ons babbelkraam”, zegt Kruibeeks CD&V-voorzitter Thomas Laureys. “We pretenderen niet dat we een officiële peiling hebben gehouden, maar de resultaten zijn toch wel richtinggevend.”

CD&V bezocht in juni de jaarmarkt van Kruibeke, in september de jaarmarkt van Bazel en eindigde de babbeltournée in Rupelmonde tijdens de jaarmarkt. In de vorm van een spel werd aan de mensen gevraagd om hun voorkeur te geven. In totaal gaven 745 mensen hun mening (285 in Kruibeke, 315 in Bazel en 145 in Rupelmonde). Een ruime meerderheid, maar liefst 86% is voor een fusie. 14% wil geen fusie of heeft geen mening. Opvallend is dat ook een ruime meerderheid een fusie verkiest met alleen Beveren boven een grotere fusiegemeente waarin ook Zwijndrecht zit.

Volledig scherm © rv

Fusietraject heropstarten

Bij CD&V Kruibeke is men alvast niet verrast over dit resultaat. “De keuze om met Beveren te fuseren wordt het meest gedragen door de mensen”, stelt ook schepen Filip Vercauteren vast. “Nu De Lijn aangekondigd heeft dat de busverbinding tussen Kruibeke en Beveren in 2023 een feit wordt, staat niets nog in de weg om de verbinding met onze buurgemeente Beveren verder aan te halen. We willen de procedure om een officieel onderzoek tot een fusie tussen Kruibeke met Beveren en eventueel met Zwijndrecht dan ook zo snel mogelijk opstarten. Nog deze maand zal het voorgelegd worden aan de gemeenteraad.”

Volledig scherm © rv

Als de gemeenteraad het licht weer op groen zet voor fusiegesprekken met Beveren is er wel een half jaar vertraging opgelopen. Of er dan nog wel voldoende tijd is voor het inspraakproces? “Het klopt dat we normaal gezien dit najaar waren gestart met infomomenten”, geeft Vercauteren toe. “Maar de vertraging betekent niet dat de burgers niet meer betrokken zullen worden. We beseffen dat er ook moet gewaakt worden over onze eigenheid. We gaan daarbij uit van onze eigen sterkte. Bij de fusie van 1977 hebben ook Kruibeke, Bazel en Rupelmonde probleemloos hun couleur locale weten te bewaren. Dat zal bij een nieuwe fusie niet anders zijn. En wat ons betreft is ook Zwijndrecht nog altijd welkom om aan te sluiten.”

Geen verrassing

Bevers burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) reageert evenmin verrast op het resultaat van de peiling. “Het ligt volledig in de lijn van hetgeen ik zelf opvang op straat in Kruibeke. In veel hoofden is de omslag zelfs al gemaakt. Mensen vragen me vaak hoe het nu zit met de fusie. Het is nu aan de politiek om een principiële beslissing te nemen. Daarna kunnen de administraties aan de slag. Pas volgend jaar moet dan definitief de knoop doorhakken.”

