47 laadpunten geplaatst maar 121 nodig tegen 2030 volgens behoeftestudie

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen publieke en semipublieke laadpalen. Die laatste groep is publiek toegankelijk zijn maat staat niet in de openbare ruimte. Dat kan bijvoorbeeld het parkeerterrein van een bedrijf of supermarkt zijn. In Kruibeke zijn er momenteel 47 laadpunten maar daarvan staan er een tiental in de Hogenakkerstraat op de parking van bedrijfsterreinen.

De komende twee jaar wil de overheid een 40-tal nieuwe laadpalen plaatsen in Kruibeke maar burgers kunnen ook zelf een aanvraag indienen. “Als burger of ondernemer kan via het digitaal loket kosteloos een aanvraag voor een laadpaal op het openbaar domein indienen via het principe ‘Paal volgt Wagen’”, zegt Jelle Van Bogaert, diensthoofd mobiliteit. “Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zal de aanvraag toetsen aan de vereiste criteria. Het aanvraagdossier wordt daarna teruggekoppeld naar onze gemeente voor een verdere afhandeling. Er zijn wel enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen. Zo moet het voertuig 100% elektrisch aangedreven zijn.”

Voor elke laadbeurt moet betaald worden. Gratis laden is in Kruibeke nergens mogelijk. De kostprijs is afhankelijk van de concessionaris. Bij laadpalen die de gemeente al heeft geplaatst via Fluvius is dit Allego.

De nieuwe palen worden geëxploiteerd door Engie. Bij laadpalen geplaatst door burgers/ondernemingen op privaat domein, zijn er verschillende exploitanten mogelijk.

Er zijn natuurlijk wel regels waaraan men zich moet houden. “Voor de installatie van een private laadpaal moet er enkel rekening worden gehouden dat er geen kabels op het openbaar domein mogen liggen”, verduidelijkt Jelle Van Bogaert. “Het opladen dient dus te gebeuren op het private gedeelte van een woning zoals de oprit of de garage.”

