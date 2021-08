42-jarige vrouw neergestoken in haar appartement, cafébezoekers ontfermen zich over slachtoffer

KruibekeIn een appartement in de Bazelstraat in Kruibeke is zaterdagavond een 42-jarige vrouw neergestoken. Hoewel zwaargewond slaagde ze erin om zelf hulp te gaan halen in het café Tivoli aan de overkant van de straat. Politie en parket onderzoeken de zaak. Het slachtoffer verkeerde aanvankelijk in levensgevaar maar intussen is de vrouw stabiel en kon ze ook al verhoord worden.

Het is nog niet helemaal duidelijk wat er zich zaterdagavond precies heeft afgespeeld in de flat. Iets na middernacht strompelde de vrouw hevig bloedend het café Tivoli binnen. “Ze was hier eerder op de avond ook geweest”, getuigt Nele Van den Brande die achter de tapkast stond. “Ze komt hier regelmatig wel eens langs om iets te drinken. Zaterdagavond waren er nog een vijftal klanten aanwezig toen ze hier plots bloedend binnenkwam. We hebben meteen handdoeken genomen om op haar verwondingen te drukken. Terwijl ik de hulpdiensten belde, hebben enkele klanten zich over haar ontfermd. Ze was toch wel een keer of vijf met een mes gestoken in de borst- en buikstreek.”

De vrouw bleef al die tijd bij bewustzijn. “We hebben natuurlijk meteen gevraagd wat er gebeurd was maar haar uitleg was vrij warrig. Ze vertelde dat ze aan het slapen was en plots wakker werd toen iemand haar met een mes aan het steken was. Ze wist wie de dader was en gaf ons ook een voornaam maar geen familienaam. Waarom de dader haar had neergestoken wist ze echter niet te vertellen.”

Het parket Oost-Vlaanderen bevestigt de feiten en heeft een onderzoek geopend. De vrouw verkeerde aanvankelijk in levensgevaar maar zondag was ze stabiel en kon ze al verhoord worden.

Bij café Tivoli is men opgelucht met de goede afloop. “Het was vooral schrikken omdat ze zoveel bloed verloor”, vervolgt Nele. “Gelukkig waren er nog klanten in de zaak om hulp te bieden. Na afloop hebben we allemaal samen nog iets gedronken om hiervan te bekomen.”