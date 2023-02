42-jarige Natalie al twee dagen vermist

Sint-Niklaas/Temse LEVENSVER­HAAL. Stichter van gelijkna­mig transport­be­drijf Gilbert De Clercq overleden: “Hard werken, nooit opgeven: dat was zijn motto”

Voormalig transportondernemer Gilbert De Clercq (90) is niet meer. De stichter van het bekende Wase transportbedrijf met hoofdkwartier in Temse droeg in 2014 de fakkel over aan zijn zoon en huidig bedrijfsleider Filip De Clercq. Het levensverhaal van een selfmade ondernemer met een passie voor paardenwedrennen.