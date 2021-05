35.000 euro geïnvesteerd in overkapping terras, maar werken stilgelegd na klacht buren: klanten van Sonja van café Sonneke starten crowdfunding

Beveren Café De Nieuwe Zwingelmo­len krijgt terras aan overkant van de straat: “Dankbaar dat we op deze manier toch kunnen heropenen”

12 mei Het zag er lange tijd naar uit dat café De Nieuwe Zwingelmolen in Beveren nog een maand zou moeten wachten om de deuren te heropenen. De zaak is gelegen op het kruispunt van de Kruibekesteenweg en de Piet Stautstraat en ruimte voor een terras is er niet. Op de valreep kwam er echter toestemming om aan de overkant een pop-upterras in te richten.