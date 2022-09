30 jaar op de bres voor Kruibeeks Natuurbehoud: “Opgericht voor vervuilde Barbierbeek en er stroomt nog steeds geen proper water door”

KruibekeKruibeeks Natuurbehoud, afgekort ‘Kruin’, viert dit weekend zijn 30-jarig bestaan. De vereniging werd opgericht in 1992 door enkele lokale vrienden van de natuur die zich zorgen maakte over de vervuilde Barbierbeek. Dertig jaar later is er nog altijd werk aan de winkel maar is er gelukkig ook veel ten goede veranderd voor de fauna en flora in Kruibeke.

Gilbert Smet en Nand Daniëls zijn leden van het eerste uur en vandaag respectievelijk ondervoorzitter en voorzitter. Ze herinneren zich nog goed de bezorgdheid die er toen was om de Barbierbeek. “In 1991 is het comité Red de Barbierbeek opgericht. Die was toen zwaar vervuild door het afvalwater van een kippenslachterij en een textielververij op het grondgebied van buurgemeente Temse. Beide zijn na de vele acties gesloten maar tot op vandaag stroomt er nog steeds geen proper water. De waterloop is niet meer biologisch volledig dood maar het blijft wachten tot alle rioolwater is afgekoppeld.”

De actiegroep ging in 1992 over in een echte natuurvereniging onder de vleugels van De Wielewaal. Sinds 2016 is Kruin één van de lokale kernen van Natuurpunt Waasland. Kruin telt zo’n 450 leden en is vandaag actief op verschillende fronten. “De belangrijkste taak is de monitoring van fauna en flora”, zegt Paul Volckerick die er als bestuurslid 25 jaar bij is. “Verschillende werkgroepen houden tellingen bij van onder meer de vogels, vlinders en planten die hier voorkomen. Sinds de opening van het natuurgebied Polders van Kruibeke is onze gemeente een paradijs geworden voor vogelspotters. Vooral de rietvogels doen het goed. Zeven jaar geleden kwam er geen enkele soort meer voor en nu hebben we één van de grootste populaties. Het is een erg dankbaar gebied om te monitoren. Er valt altijd wel iets te zien. Hier komen bijvoorbeeld zowat alle soorten roofvogels voor van buizerd tot havik. Op vlak van biodiversiteit is deze plek uniek in Vlaanderen.”

Kamsalamander

Volledig scherm Bij de jaarlijkse overzetactie voor amfibieën aan de Mercatorpost heeft Kruin al meermaals kamsalamanders aangetroffen © Kristof Pieters

Kruibeke heeft ook een leefgebied voor de kamsalamander, een bedreigde diersoort die verder alleen nog voorkomt in de Vlaamse Ardennen. “Bij onze recente amfibieënoverzetactie hebben we enkele exemplaren in onze emmers gevonden. Ook aan padden en kikkers is er geen gebrek. Het Kruibeeks grondgebied telt zo’n 300 poelen en over de kwaliteit daarvan wordt in samenwerking met het Regionaal landschap Schelde-Durme goed gewaakt.” Andere werkgroepen houden zich dan weer bezig met uilen, vleermuizen en vlinders.

Bij de bevolking klinkt er wel eens bezorgdheid over het veranderende landschap in de Polders van Kruibeke. Sinds de ingebruikname als overstromingsgebied zijn heel wat bomen afgestorven. “Maar dat is een tijdelijke situatie”, verzekert men bij Kruin. “Populieren kunnen niet gedijen in brak water maar andere soorten zoals wilgen doen het wel goed. Bij het ontwerp van het gebied was de afspraak dat 30% van het Gecontroleerd Gereduceerd Getijdengebied in de Kruibeke bebost moest blijven. Uit recente tellingen blijkt dat we binnen enkele jaren terug aan dit quotum zullen zitten.”

Fotopalen

Volledig scherm Op strategische plaatsen in de Polders van Kruibeke werden fotopalen geplaatst. © Kristof Pieters

Om de – soms drastische – wijzigingen in het landschap vast te leggen werden enkele jaren geleden op strategische plaatsen fotopalen geplaatst in het gebied. Elke fotopaal is voorzien van een afdruk die precies weergeeft hoe een fototoestel of smartphone geplaatst en georiënteerd moet worden. “Regelmatig worden op deze locaties foto’s genomen door bezoekers die ons dan de beelden doorsturen”, zegt bestuurslid Paul Cassauwers. “Er zijn al honderden foto’s verzameld die samen een prachtig beeld vormen van de evolutie van de Polders.” Kruin denkt er aan om ooit een expo te organiseren met de resultaten.

Klimaatverandering

Hoewel er aan water geen gebrek is en al zeker geen sprake van verdroging ziet men ook in Kruibeke de gevolgen van de klimaatverandering. “Zo zijn er recent nog zeven koereigers gespot. Deze soort zie je normaal alleen in Frankrijk maar door de opwarming van de aarde duiken ze nu ook hier op.”

Kruin vindt het ook belangrijk om kennis door te geven. “Niet alleen aan de verschillende overheidsinstellingen die zich me natuur bezighouden maar ook aan de eigen jeugd. We proberen die op jonge leeftijd te sensibiliseren met het project ‘Kruibeke Vol Leven’. Zo bouwen we samen met scholieren nestkasten voor tuinvogels en organiseren we zwaluwtochten. Het is belangrijk om hen warm te maken voor de natuur en zij zullen ook voor de opvolging zorgen voor de volgende dertig jaar.”

De viering van 30 jaar Kruin gaat door op zondag 11 september van 14 tot 19 uur op de terreinen van Vasse Kweek in de Wilgenstraat in kruibeke. Er is muziek van Chiro Altena en DJ René (14) en de Brassband Mercator (16u), Meneer Zee komt vertellen uit ‘Erik of het klein insectenboek’(15u). Doorlopend is er kinderanimatie met grime en een springkasteel, of een hapje en drankje aan de foodtruck en ijskar aan democratische prijzen. Om 14 uur wordt er ook nog een nieuwe amfibieënpoel ingehuldigd die werd gesponsord door Polderpad. De toegang is gratis.

Volledig scherm De vervuiling van de Barbierbeek vormde 30 jaar geleden de aanzet tot de oprichting van Kruin. © Kristof Pieters

