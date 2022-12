2 miljoen keer bedankt! Deze Kruibeekse verhalen hebben jullie het meest geraakt in 2022: van de politieke stunt van Antoine Denert tot de sportieve stunt van Cris en de gezonde stunt van Nadia

KruibekeDat nieuws uit Kruibeke leeft, bewezen jullie, onze lezers, dit jaar opnieuw massaal. Bijna twee miljoen (!) keer werden onze artikels uit Kruibeke gelezen. Antoine Denert blikte voor onze reeks autosnelwegverhalen terug op de bezetting van de E17 maar zorgde hetzelfde jaar voor een coup in de gemeenteraad. Maar ook dorpsgenoten konden in 2022 stunten. Zo reed Cris Bryssinck een deel van de Tour op een honderd jaar oude retrofiets.

Heel wat mensen in Vlaanderen kennen Kruibeke vooral dankzij de autosnelweg E17 en dan vooral door de files die er dagelijks staan richting Antwerpen. Ook het voorbije jaar gebeurden er een aantal zware ongevallen die het nationale nieuws haalden. Het meest opmerkelijke ongeval was ongetwijfeld in augustus toen een Duitse toeriste zwaargewond raakte bij een bizar ongeval. De vrouw viel om een nog onbekende reden uit een rijdende mobilhome en kwam met een harde smak op het wegdek terecht. Er waren jammer genoeg ook ongevallen met dodelijke afloop. In april kwam de 29-jarige motorrijder Jonathan ‘John’ Lapere (29) uit Stekene om het leven toen hij de controle verloor en tegen de vangrail belandde.

Volledig scherm Motorrijder Jonathan Lapere kwam in april om het leven op de E17 in Kruibeke. © pkm/rv

Antoine Denert (76) heeft ook een bijzondere band met de E17. Hij was erbij toen die werd aangelegd, bezette hem zelfs in de jaren tachtig en schoot nadien met zijn E-team gestrande chauffeurs te hulp in de file. Hij blikte dit jaar op al die gebeurtenissen terug in onze reeks autosnelwegverhalen. Hij zorgde op het jaareinde voor een nog straffere stunt door het regerende gemeentebestuur op de knieën te krijgen. Na tien jaar pauze mag hij zich nu opnieuw burgervader van Kruibeke noemen.

Volledig scherm eedaflegging Antoine Denert © Kristof Pieters

Denert was niet de enige Kruibekenaar die stuntte. In de Ronde van Frankrijk was de opvallendste passage voor de Squadra Flandria, een groep fietsvrienden onder leiding van Cris Bryssinck (53), die acte de présence mocht geven in twee ritten. Niet op een peperdure carbon-racefiets, wél op een retrofiets met slechts twee versnellingen.

Volledig scherm Cris Bryssinck © rv

Een andere straffe inwoner van Kruibeke is Tom Bertels. Amper één jaar na zijn debuut in de competitie van low & slow BBQ mocht hij zich al Belgisch kampioen noemen. Samen met zijn ploegmaat Dimitri Zetsche verdedigde hij in september onze nationale driekleur op het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten.

Volledig scherm Tom Bertels © Kristof Pieters

Als afsluiter van de meest gelezen stukken was er de uitdaging van Nadia Othman (44) uit Rupelmonde. Ze name in mei deel aan de ‘Buddy Deal Campagne’ om te helpen bij het stoppen met roken. Voor mentale steun kon ze rekenen op een wel erg bijzondere buddy: minister Frank Vandenbroucke. En het heeft geholpen want vandaag is ze nog altijd tabaksvrij!

Volledig scherm Nadia Othman beloofde de minister te stoppen met roken © Kristof Pieters

