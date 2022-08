150 bomen gerooid omdat sierfruit teveel afval veroorzaakt

Zwijndrecht RESTOTIP. Proeven van Limburgse streekspe­ci­a­li­teit Steppegras bij De Fermette

Een sappige steak die verstopt zit onder een reusachtige berg luficerfrietjes. Dat is kort omschreven Steppegras, een Limburgse streekspecialiteit die in onze regio exclusief te proeven is bij brasserie De Fermette in Zwijndrecht.

