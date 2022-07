‘1.000 bakstenen’ in de maak voor uniek herdenkingsmonument van coronapandemie: “En iedereen mag letterlijk handje meehelpen”

Clara trekt dit najaar met kleine kleiblokken in de vorm van een baksteen naar verschillende locaties in de gemeente. Iedereen die wil, mag in de natte klei knijpen om zo een handafdruk achter te laten. “Op deze manier worden alle Kruibekenaren betrokken en kan je als inwoner de bouwstenen van het kunstproject letterlijk mee vormgeven”, zegt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). “Het doel is om 1000 bakstenen te vervaardigen. Met deze bakstenen zal Clara een aantal constructies metsen in de drie dorpskernen. Dat kan gaan van een zitbank tot een wandelpad.”

Plaatselijke klei

Clara Spilliaert, dochter van een Japanse moeder en een Belgische vader, werd geboren in 1993 in Tokio. Zij verhuisde in 2009 naar België. In 2015 behaalde ze haar Master in Beeldende Kunsten aan LUCA School of Arts in Gent, waar ze later ook Keramiek en Glas studeerde. Het herdenkingsmonument in Kruibeke wordt gerealiseerd met financiële steun van de Vlaamse Overheid. Lokale bedrijven als Wienerberger AG en Argex zorgen voor de sponsoring van de plaatselijke klei. Andere partners zoals Stuer François-De Rijck leveren logistieke steun en het museum Rupelklei staat klaar met advies.

Inwoners samenbrengen

“De baksteen als vorm verwijst naar de historische context van de streek waar sinds de 14e eeuw kleigroeven en baksteenfabrieken floreerden”, legt de kunstenares uit. “De keuze voor handafdrukken lag ook voor de hand. Door de afstandsregels en het ‘verbod’ op huidcontact maakte de coronacrisis ons bewust van het belang van aanrakingen. De gewoonte om iemand een hand te geven, een simpel gebaar dat verbinding creëert, werd ons plots afgenomen. Een hand, een aanraking, kan zoveel verschillende betekenissen hebben binnen de menselijke communicatie: een hand op de schouder kan iemand troosten, aanmoedigen of warmte doorgeven. Het vormt het basisconcept voor dit project. Door een kunstwerk te maken van stenen met handafdrukken, wil ik de inwoners van de gemeente symbolisch terug bij elkaar brengen.”

Duizend handafdrukken

De kunstenares start in september met het vervaardigen van de handafdrukken. Dat gebeurt op 11 september in het voormalig infokantoor naast de getijdenmolen van in de Nederstraat in Rupelmonde van 11 tot 15 uur. Op 13 september kan men terecht in OC Brouwerij in Kruibeke van 15 tot 19 uur. Op 17 september zal Clara op de Gezinsbeurs staat in het Sint-Jorisinstituut in Bazel en dit van 10 tot 14 uur. De kunstenares gaat ook langs in het rusthuis. De data en locaties van de handdrukacties in oktober worden later nog gecommuniceerd.

