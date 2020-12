Zijn wonderjaar bekroond: Wout van Aert wint eerste Kristallen Fiets

Wout van Aert heeft een uitzonderlijk wielerjaar achter de rug. Winst in Milaan-Sanremo, Strade Bianche, twee ritzeges in de Ronde van Frankrijk en een tweede stek in de Ronde van Vlaanderen. Daarnaast werd hij Belgisch kampioen tijdrijden en veroverde hij tweemaal zilver op het WK. Ook won hij de eerste rit in de Dauphiné.

Van Aert is de terechte winnaar van de Kristallen Fiets. In bovenstaande video is te zien hoe de Kempenaar zijn prijs in ontvangst nam in het nieuwe gebouw van DPG Media in Antwerpen, geheel volgens de coronavoorschriften. Van Aert kreeg ook felicitaties van Roger De Vlaeminck, Primoz Roglic, Johan Museeuw en Julian Alaphilippe.