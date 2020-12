Wout van Aert volgens HLN-surfers torenhoge favoriet voor Kristallen Fiets

Kristallen Fiets Philippe Gilbert: “Eerst nam ik Evenepoel niet te zeer au sérieux en vond ik hem wat arrogant. Tot een paar uur later”

4 december Andrei Tchmil was 37 in 2000. ­Johan Museeuw ook, in 2002. Net als Sven Nys in 2013. De Kristallen Fiets is ‘a country for old man’ en dus past Philippe Gilbert keurig in dat rijtje. “Ik ben de uitvoerder van mijn eigen, zelfgeschreven carrièrescenario”, filosofeert hij in de prikkelende winterzon van Port Hercule.