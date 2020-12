Wout van Aert beste Belgische renner van 2020 na knalseizoen: “Nooit gedacht ik nog beter kon worden”

Ben jij op 1 januari met twijfels begonnen aan het jaar?

“Twijfel niet meer. Ik was hoopvol. Ik had net mijn eerste cross gereden en had toch wel vertrouwen op dat moment. Ik was bevrijd van de revalidatie-oefeningen die ik zo lang had moeten doen en ik voelde me profwaardig. Het hoofdstuk van de blessure was grotendeels afgesloten. Ik was overtuigd dat ik mijn talent nog had.”