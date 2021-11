Wie wint de Kristallen Zweetdruppel? Topfavoriet Tim Declercq kan record neerzetten, maar heeft heel wat concurrentie

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Knecht (meervoud: knechten, knechts): 1. (m) mannelijke bediende; 2. (m, v) (sport) wielrenner die tijdens de wedstrijd zijn kopman ondersteunt. Johan Hendrik van Dale, bekend van het gelijknamige ‘Groot Woordenboek der Nederlandse Taal’, is zelfs postuum mee met zijn tijd. Deel twee van de definitie online, zowaar specifiek toegespitst op koers, omschrijft perfect waar het in de ‘Kristallen Zweetdruppel’ om draait. Wij gooien er graag nog een aantal synoniemen tegenaan. Knecht, als in: helper, waterdrager, werkmier, luitenant, kilometervreter. Iemand die zich altijd en onvoorwaardelijk het snot voor de ogen rijdt voor zijn kopman(nen). Maar evenzeer de dappere, onvervaarde durfal in het strijdgewoel van de sprintvoorbereiding. Een gedroomde loods. ‘Lead-out man’.

‘Zweetdruppels’ parelen bij voorkeur op andermans voorhoofd en komen zelf amper of helemaal niet aan winnen toe. Al kon in de beginjaren van de neventrofee nog het tegendeel worden vermoed. Zo heeft Gert Steegmans, winnaar in 2006, onder meer twee Touretappes en twee ritten in Parijs-Nice op zijn erelijst staan. En won Johan Vansummeren, de laureaat in 2007, Parijs-Roubaix en de Ronde van Polen. Mario Aerts (2008, 2010) kwam in de Waalse Pijl 2002 als eerste boven op de Muur van Hoei. En Jelle Vanendert (2011) beloonde zichzelf datzelfde jaar voor zoveel ijver en opoffering in dienst van Philippe Gilbert met een Tourritzege op Plateau de Beille.

Pas in het voorbije decennium vielen de tellers van de Belgische meesterknechten écht stil. Ex-bondscoach Kevin De Weert, Stijn Vandenbergh, Julien Vermote en natuurlijk ‘Iljooo’ Keisse, die als eerste een reeksje neerzette — drie op een rij. Een record dat in 2018, 2019 en 2020 werd geëvenaard en straks ook dreigt te worden omgeploegd door ‘El Tractor’ Tim Declercq. Met één glasheldere opdracht werd die op voorspraak van boezemvriend en vaste trainingsgezel Yves Lampaert door Patrick Lefevere naar Quick.Step gehaald: “ik wil je constant met je neus in de wind zien koersen, op kop van het peloton.” Declercq doet niets anders en niets liever, nu al vier jaar lang. Wat vader en cabaretier Karel de fantastische, legendarische uitspraak ontlokte: “Als Tim ooit een (grote) koers wint, zal het per ongeluk zijn.”

We hebben een topfavoriet! Maar trouw aan hun aard kunnen topfavorieten in deze categorie ook verliezen. Mogelijk kiest het bezoekende stempubliek van HLN.be wel voor Jonas Rickaert, het ex-schoolmaatje op wie Tim Merlier blind vertrouwt in de sprint. Voor Tosh Van Der Sande, gerespecteerde en polyvalente sidekick voor zowat alle terreinen en kopmannen bij Lotto-Soudal en volgend seizoen ploegmaat van Wout van Aert. Of wordt het Nathan Van Hooydonck, neef van tweevoudig Ronde van Vlaanderen-winnaar Edwig en spring-in-’t-veld voor Van Aert en Roglic bij Jumbo-Visma? Mauri Vansevenant, die zich in de Ardennenklassiekers de naad uit het lijf fietste voor Alaphilippe en ook in de olympische wegrit een meerwaarde betekende? En dan is er ook nog Gianni Vermeersch, ‘who stood by his man’ in het (Vlaams-)klassieke werk. De man genaamd Mathieu van der Poel.

Het antwoord kennen we woensdagavond.

