Wat u mag en móet weten over Tim Declercq: “Als Tim ooit een grote koers wint, zal het per ongeluk zijn”

Kristallen FietsEen welluidende bijnaam, kilometervreter op kop van het peloton en een fietsende broer. Dat wist u wellicht wel al over Tim Declercq. Maar wist u ook dat de drievoudig winnaar van de Kristallen Zweetdruppel zich graag uitleeft in ‘Age of Empires’.

* werd voor het derde jaar op rij verkozen tot beste helper in het Belgische peloton en komt daarmee op de recordtabel van de Kristallen Zweetdruppel naast huidig ploegmaat Iljo Keisse, die de trofee won in 2014, 2015 en 2016.

* kwam in 2017 bij (Deceuninck-)Quick.Step op voorspraak van boezemvriend en vaste trainingsgezel Yves Lampaert. Teammanager Patrick Lefevere lijfde hem in met één duidelijke missie: “ik wil je constant met je neus in de wind zien koersen, op kop van het peloton.”

* lag in de voorbije vier jaar mee aan de basis van talloze zeges van de ploeg, maar won zelf nog maar twee profwedstrijden: twee keer de Internationale Wielertrofee in Oetingen, in 2012 en 2013, als kopman bij Topsport Vlaanderen. Het ontlokte vader Karel de legendarische uitspraak: “Als Tim ooit een grote koers wint, zal het per ongeluk zijn.”

* dankt zijn bijnaam ‘El Tractor’ aan de vindingrijkheid van enkele Argentijnse tv-commentatoren, die hem na het vele kopwerk tijdens de Ronde van San Juan 2017 (zijn allereerste wedstrijd ooit voor het team-Lefevere) de eigenschappen van het imposante landbouwwerktuig toedichtten.

* Deceuninck-Quick.Step illustreerde De Clercq werkijver in de Tour van dit jaar met een opmerkelijke statistiek. Na 12 etappes had de ploeg in totaal 2.100 kilometer afgelegd. Daarvan reed De Clercq liefst 10% op kop van het peloton, in dienst van kopmannen Alaphilippe en Bennett.

Volledig scherm © Jan De Meuleneir / Photo News

Wat u mag weten:

* stapte op 26 oktober vorig jaar, uitgerekend de 58ste verjaardag van zijn moeder Katrien, in Houthulst in het huwelijksbootje met zijn levenspartner Tracey Debruyne. Ploegmaat en vriend Yves Lampaert was één van de getuigen. Het koppel verwelkomde in juli dit jaar ook zijn eerste kindje, dochter Marilou.

* ging op 13 augustus dit jaar viraal op de sociale media met een foto van zijn door dikke hagelbollen geteisterde rug in de tweede rit van de Dauphiné. Op de Col de Porte kreeg het peloton zwaar noodweer over zich heen, wat bij Declercq dwars door zijn koerstrui heen voor rode en pijnlijke ‘inslagen’ zorgde.

* heeft een fietsende broer: Benjamin, met zijn 26 jaar ook letterlijk de ‘benjamin’ van de familie De Clercq, is zelf al vier jaar prof, maar reed nooit in dezelfde ploeg als Tim (2017-2019: Sport Vlaanderen-Baloise, sinds dit jaar: Arkéa-Samsic).

* Vader Karel Declercq is al veertig jaar een Vlaamse cabaretier, die met imitaties, typetjes en actuapersiflages al meewerkte aan diverse radioprogramma’s en op tv te gast was in onder meer ‘De Drie Wijzen’ en ‘Vive Le Vélo’. Werd ook bekend door enkele verkiezingsstunts: in 1999 ging hij stemmen, vermomd als dioxinekip, later ook als Guy Verhofstadt en Elio Di Rupo.

* Declercq en ‘moatje’ Yves Lampaert vochten op 9 november een duel uit in hun favoriete videogame ‘Age of Empires II’. ‘The Clash Of The Season’, zoals de twee en virtuele confrontatie omschreven, werd live gestreamd door The Viper, de beste speler aller tijden. Declercq won.

Volledig scherm Vader Karel Declercq en moeder Karolien moedigden broers Benjamin en Tim aan bij de start van de Driedaagse van De Panne in 2017.

Steekkaart: Tim DECLERCQ (31)

* Geboren op 21 maart 1989 in Leuven

* Prof sinds 2012

* Teams

2012-2016: Topsport Vlaanderen-Mercator/Baloise

2017-2018: Quick.Step Floors

Sinds 2019: Deceuninck-Quick.Step

* Belangrijkste wapenfeiten in 2020: 5de Omloop Het Nieuwsblad, 9de Le Samyn, 2de Men Classic Brugge-De Panne

* Overwinningen in het verleden: Internationale Wielertrofee in Oetingen 2012 en 2013, bergklassement Ronde van de Algarve 2019

Belangrijkste ereplaatsen in het verleden: 10de Ronde van Zeeland Seaports 2012, 6de Coppa Bernocchi 2012, 4de Triptyque des Monts et Châteaux 2013, 7de Ronde van de Finistère 2013, 9de Schaal Sels 2013, 13de Vierdaagse van Duinkerke 2014, 11de Ronde van de Fjorden 2014, 16de Vierdaagse van Duinkerke 2015, 14de Ster ZLM Toer 2015, 13de Schaal Sels 2015, 14de Binche-Doornik-Binche 2015, 8ste Le Samyn 2016, 3de GP Lillers/Souvenir Bruno Comini 2016, 15de Ronde van Drenthe 2016, 13de GP Kanton Aargau 2016, 11de Ronde van Denemarken 2016, 7de Dwars door het Hageland 2016, 7de Schaal Sels 2016, 15de GP Marcel Kint 2016, 13de GP van Wallonië 2016, 16de Ronde van Toscane/Memorial Alfredo Martini 2016, 7de Le Samyn 2019

* Eindejaarstrofeeën: Kristallen Zweetdruppel (Helper van het Jaar) 2018, 2019 en 2020

Volledig scherm © BELGA

