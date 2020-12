Van Aert, Evenepoel of toch iemand anders? Wie wordt morgen uitgeroepen tot winnaar van de Kristallen Fiets?

Kristallen Fiets ‘The day after’: Evenepoel werkt zich in het zweet tijdens inspan­nings­tes­ten

5 december Na de ontspanning volgde vandaag de inspanning voor Remco Evenepoel. De winnaar van de Kristallen Fiets trok vandaag naar de Bakala Academy in Leuven om er zijn inspanningstests te gaan afleggen. Dat toonde de 19-jarige renner van Deceuninck-Quick.Step op Twitter. “’t Was een goede testdag”, schrijft Evenepoel. Zo kent u meteen ook de reden waarom Evenepoel zich gisteravond niet op de dansvloer waagde in Vilvoorde. “Ik ga mijn benen sparen voor morgen (vandaag dus, red.)”, sprak hij toen.