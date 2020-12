Uitslag en erelijst Ploegleider van het Jaar: zo groot was de voorsprong van Allan Peiper

Kristallen Fiets Waar trekt hij met z’n tractor heen? Yves Lampaert onthult welke drie waterdra­gers vanavond kans maken op Kristallen Zweetdrup­pel

13 december Vanavond is het zover. Met de Kristallen Zweetdruppel - de trofee voor de beste helper van het wielerpeloton - is de eerste bekroning van de Kristallen Week aangebroken. Yves Lampaert kroop in zijn tractor om de prijs aan de laureaat te overhandigen. Op weg naar een bekende, want... “Het is voor een ploegmaat”.