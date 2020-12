Uitslag en erelijst Kristallen Fiets: zo groot was de voorsprong van Wout van Aert

Kristallen Fiets Tsjechi­sche roots en een hondje naar haar vernoemd na het BK tijdrijden: wat u moet en mag weten over Lotte Kopecky

16 december Tsjechische roots, van alle markten thuis op de fiets en een hondje naar haar vernoemd na het BK in Koksijde. Er is meer over Lotte Kopecky te vertellen dan haar overwinning in de Kristallen Fiets bij de vrouwen. Wat u moet en mag weten over de opvolgster van Sanne Cant.