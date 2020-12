Tsjechische roots en een hondje naar haar vernoemd na het BK tijdrijden: wat u moet en mag weten over Lotte Kopecky

Kristallen FietsTsjechische roots, van alle markten thuis op de fiets en een hondje naar haar vernoemd na het BK in Koksijde. Er is meer over Lotte Kopecky te vertellen dan haar overwinning in de Kristallen Fiets bij de vrouwen. Wat u moet en mag weten over de opvolgster van Sanne Cant.

Wat u moet weten:

* was dit seizoen de enige Belgische vrouw die voor een buitenlandse zege op WorldTourniveau kon zorgen (D’hoore won weliswaar Gent-Wevelgem, maar dat is een Belgische koers): in de zevende etappe van de Giro d’Italia Internazionale Femminile, de Ronde van Italië voor vrouwen, versloeg Kopecky de Britse Deignan en de Poolse Niewiadoma in de spurt bergop.

* werd in Koksijde Belgische kampioen tijdrijden en in Anzegem Belgisch kampioen op de weg en was daarmee, na Agnes Dusart (1987) en Liesbet De Vocht (2013), pas de derde vrouw in de geschiedenis met een BK-dubbel in één en hetzelfde seizoen.

* reed met voorsprong haar beste klassieke voorjaar tot dusver in het… najaar, waar de belangrijkste eendagskoersen omwille van de coronacrisis belandden: tweede in Gent-Wevelgem, derde in de Ronde van Vlaanderen en de Women Classic Brugge-De Panne en vierde in de Brabantse Pijl.

* veroverde in 2017 met Jolien D’hoore de wereldtitel ploegkoers. Het duo eindigde sindsdien telkens naast het podium — zesde in 2018, zevende in 2019, vierde dit jaar — maar is in 2021 op de Olympische Spelen in Tokio toch één van onze grootste Belgische medaillekandidaten.

* is van alle markten thuis: naast een uitpuilend baanpalmares en een groeiende erelijst op de weg, waagde ze zich de voorbije weken ook aan… veldrijden (wat ze in het verleden al wel eens eerder deed). Na een ‘inloopcross’ in Ruddervoorde (38ste) werd Kopecky op de Koppenberg zowaar al de beste Belgische (11de). In Antwerpen was ze dan weer 28ste.

Wat u mag weten:

* Kopecky, Antwerpse van origine, werd geboren in Rumst, woonde een tijdlang in Schelle en Niel, maar is vorig jaar met haar huidige partner en coach Kieran De Fauw verhuisd naar het Oost-Vlaamse Assenede. Kieran is de zoon van voormalig Belgisch pistebondscoach Marc De Fauw.

* Lotte Kopecky heeft, zoals haar achternaam doet vermoeden, Tsjechische roots. Dat dankt ze aan haar overgrootvader die vele jaren geleden voor de liefde naar Vlaanderen verhuisde.

* Als kind/tiener beoefende Kopecky een brede waaier van sporten, voor ze het voorbeeld volgde van haar broers en zich tot het wielrennen bekeerde: turnen, basketbal, paardrijden, tennis, skiën en, jawel, voetbal. Zes jaar lang stond ze bij FC Schelle in de spits.

* Na twee jaar Topsport Vlaanderen-Pro-Duo en vijf jaar Lotto-Soudal Ladies trekt Kopecky in 2021 naar Liv Racing, waar ze niemand minder dan de vertrekkende Marianne Vos vervangt en door ploegleider en ex-wereldkampioen veldrijden Lars Boom op de weg zal uitgespeeld worden als kopvrouw in de ‘sprintkoersen’ en het Vlaams-klassieke werk.

* Écht gebeurd: tijdens het BK tijdrijden op 20 augustus werden zes pups gered en binnengebracht in dierenasiel Ganzeweide in Koksijde. De drie reuen en drie teefjes kregen dezelfde voornamen als de renners/rensters op de podia bij de mannen en vrouwen: Wout (van Aert), Victor (Campenaerts), Frederik (Frison), Julie (Van de Velde), Sara (Van de Vel) en… Lotte (Kopecky).

STEEKKAART

Lotte KOPECKY (25)

* Geboren op 10 november 1995 in Rumst

* Prof sinds 2016

* Teams

2014-2015: Topsport Vlaanderen - Pro - Duo

2016-2020: Lotto Soudal Ladies

Vanaf 2021: Live Racing

* Belangrijkste wapenfeiten in 2020: Winst BK op de weg (Anzegem, winst BK tijdrijden (Koksijde), winst rit 7 Giro d’Italia Internazionale Femminile, 3de Le Samyn, 7de EK op de weg in Plouay, 4de in Brabantse Pijl, 2de in Gent-Wevelgem, 3de in de Ronde van Vlaanderen, 3de AG Driedaagse Brugge-De Panne

* Overwinningen in het verleden: BK tijdrijden (2019), winst Belgium Tour (2019), WK koppelkoers met Jolien D’hoore (2017), EK koppelkoers met Jolien D’hoore (2016), drievoudig Belgisch kampioene omnium (2016, 2017, 2018), tweevoudige Belgisch kampioene puntenkoers (2017,2018), tweevoudig Belgisch kampioene achtervolging (2014, 2015)

* Eindejaarstrofeeën: Kristallen Fiets voor vrouwen (2020)

