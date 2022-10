Tom Boonen over seizoen van Wout van Aert: “Dat hij niet beter had kunnen doen? Daar ga ik niet mee akkoord”

KRISTALLEN FIETS“De verhouding tussen Wout van Aert en Remco Evenepoel wordt interessant om volgen. Remco zal nooit meer onder Wout staan”, stelt onze analist Tom Boonen in zijn analyse over de vaandeldragers van het Belgische wielrennen in aanloop naar de Kristallen Fiets. “Die verschuiving is definitief. Dat zal misschien wel prikken bij Wout - het zal hem in ieder geval prikkelen.”