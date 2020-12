Tim Declercq is voor het derde jaar op rij beste helper: “Als ik voor mezelf rijd, presteer ik niet”

Kristallen Fiets Van Aert: “Als ik naar Tokio mag, ga ik niet zeggen van ‘yes, ik heb de droom van Campe­naerts kapotge­maakt’”

4 december Naast Philippe Gilbert en Remco Evenepoel behoren ook Wout van Aert, tweevoudig ritwinnaar in de Tour de France, en werelduurrecordhouder Victor Campenaerts tot de favorieten om woensdag de Kristallen Fiets te winnen. Opmerkelijk: de twee zijn ook rivalen voor het tweede en resterende olympisch tijdritticket, naast Evenepoel die al zeker is. Wij brachten de twee samen en legden hen het vraagstuk voor. Campenaerts: “Als ik het niet word, ben ik er tenminste zeker van dat de renner die in mijn plaats gaat, kans maakt op een medaille." Van Aert: “Als ik het word, zal ik niet zoiets hebben van ‘yes, ik heb de droom van Victor kapotgemaakt. Dat zou een rare doelstelling zijn. Neen, de Spelen zijn voor elke sporter iets uniek. Dat geldt ook voor mij.”