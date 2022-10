Sven Vanthourenhout bekroont regenboogjaar met titel van Coach van het Jaar: “Mooier dan eigen WK-medailles in de cross”

Kristallen FietsSven Vanthourenhout is op het Gala van de Kristallen Fiets verkozen tot Coach van het Jaar. De bondscoach leverde met Remco Evenepoel de wereldkampioen af op het WK in Wollongong. En uiteraard verdiende dat de grootste onderscheiding.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

José De Cauwer in 2005 met Tom Boonen. Carlo Bomans in 2012 met Philippe Gilbert en nu Sven Vanthourenhout met Remco Evenepoel. Drie keer had ons land een wereldkampioen sinds het ontstaan van de titel Coach van het Jaar op de Kristallen Fiets, evenveel keer ging de trofee dat jaar naar de bondscoach.

Sven Vanthourenhout zette in 2022 een kers op zijn voorlopig twee jaar bondscoachschap. In Wollongong reden de Belgische selecties naar zes medailles. Er was goud voor Remco Evenepoel, zilver voor Lotte Kopecky en Alec Segaert, brons voor Febe Jooris, Vlad Van Mechelen en Remco Evenepoel in het tijdrijden.

Dat Vanthourenhout daar verdienste aan heeft staat buiten kijf. De bondscoach durft ook keuzes maken. Dit jaar liet hij bijvoorbeeld Dylan Teuns thuis van het WK om alles op een mogelijke wereldtitel van Wout van Aert of Remco Evenepoel te zetten. Met succes. Het WK van vorig jaar in Leuven is bij deze vergeten en vergeven.

Volledig scherm Remco Evenepoel en Sven Vanthourenhout. © Photo News

Sven Vanthourenhout: “Mooier dan eigen WK-medailles in de cross”

“Een eer. Ik apprecieer dit enorm”, zegt Vanthourenhout over zijn prijs. “Uiteraard zal het succesvolle WK in Australië de aanzet gegeven hebben voor deze trofee, maar ik hoop dat ik niet enkel daarop wordt afgerekend. Ook op het EK in München leverden we als federatie een knap resultaat af.”

“Ik zie deze trofee als een traject van jaren dat we met de bond hebben afgelegd. Nog voor Remco de wereldtitel won, kwam Yves Lampaert naar mij en zei dat de Belgische wielerbond echt gegroeid is. De renners gaan graag met ons naar EK’s en WK’s en dat geldt ook voor het personeel. We zijn een echt label geworden. Dat vond ik het mooiste compliment dat ik al gekregen heb. Ik draag deze trofee dan ook op aan de andere mensen van de federatie, mijn assistent Serge Pauwels, maar ook alle verzorgers, mecaniciens, artsen, nutritionisten die ervoor zorgen dat deze generatie toprenners kan presteren. Want ik ben mij ervan bewust, ik mag werken met een topgeneratie. Dan is het gemakkelijker om prestaties te behalen.”

Vanthourenhout wil met deze trofee niet op zijn lauweren rusten. “Ik zie dit als een opstap naar meer. Begin februari wil ik eindelijk nog eens de wereldtitel bij de profs pakken in het veldrijden. Dat mag met Wout, maar ook met iemand anders. Nadien wacht in augustus het WK in Glasgow. Nog voor half november ga ik er al eens verkennen...” Maar eerst genieten van de Kristallen Fiets. “Zeker! Ik schat dit hoger in dan de WK-medailles die ik destijds heb behaald als veldrijder. Van die trofeeën zie je in mijn huis bijna niks meer terug, maar voor deze prijs zal mijn vriendin een mooi plaatsje uitkiezen.”

UITSLAG 1. Sven Vanthourenhout 660

2. Klaas Lodewyck/Geert Van Bondt 364

3. Patrick Lefevere 330

4. Christoph/Philip Roodhooft 294

5. Jean-François Bourlart 268

6. Marc Lamberts 124

7. Ludwig Willems 94

8. Tom Steels 82

9. Kenny De Ketele 74

10. Jean-Pierre Heynderickx 60

Heidi Van de Vijver 60

Hilaire Van der Schueren 60

13. Kurt Bogaerts 56

14. Jolien D’hoore 54

Kieran De Fauw 54

15. Bart Wellens 44

16. Carlo Bomans 42

17. Valerio Piva 42

Serge Pauwels 42

19. Axel Merckx 28

20. Walter Planckaert 22

Kurt Van De Wouwer 22

22. Bart Leysen 20

Chris Jacobs 20

24. Hans De Clercq 18

Maarten Wynants 18

26. Mario De Clercq 14

Maxime Monfort 14

Nikolas Maes 14

Sven Nys 14

Christophe Brandt 14

31. Marc Wauters 12

Lieselot Decroix 12

33. Loic Segaert 10

Luc Meersman 10

Rik Verbrugghe 10

Dirk Demol 10

Frederik Willems 10

Gianni Meersman 10

Kristof De Kegel 10

40. Karen Ramakers 8

Ken Ilegems 8

Christophe Sercu 8

Paul Van Den Bosch 8

Luc Colijn 8

Mario Aerts 8

Wilfried Peeters 8

47. Nicky Cocquyt 6

Frederik Veuchelen 6

49. Filip Meirhaeghe 4

Bob De Cnodder 4

Annelies Dom 4

Jurgen Mettepenningen 4

Jens Van Beylen 4

Pieter Vanspeybrouck 4

Steven De Neef 4

56. Tom De Kort 2

Olivier Kaisen 2

Jean-Denis Vandenbroucke 2

Hendrik Redant 2

Kris Wouters 2

Anthony Dierickx 2

Christophe Detilloux 2

ERELIJST 2000: Patrick Lefevere en Johan Bruyneel

2001: Jef Braeckevelt

2002: Johan Bruyneel

2003: Johan Bruyneel

2004: Patrick Lefevere

2005: José De Cauwer

2006: Patrick Lefevere

2007: Johan Bruyneel

2008: Johan Bruyneel

2009: Johan Bruyneel

2010: Marc Sergeant

2011: John Lelangue

2012: Carlo Bomans

2013: Patrick Lefevere

2014: Walter Planckaert

2015: Walter Planckaert

2016: Kevin De Weert

2017: Patrick Lefevere

2018: Patrick Lefevere

2019: Patrick Lefevere

2020: Allan Peiper

2021: Philip & Christoph Roodhooft

2022: Sven Vanthourenhout

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Sven Vanthourenhout. © BELGA