Spanning, vreugde en tegenslag: het wielerseizoen gebald in 100 seconden

Kristallen Fiets Tom Boonen presen­teert vanavond mee de Kristallen Fiets en liet Sinter­klaas vroeger langskomen: “Ik kon dat regelen met mijn connecties in Spanje”

5 december Aan de zijde van VTM-journalist Merijn Casteleyn zal Tom Boonen vanavond in de VTM-studio’s in Vilvoorde de presentatie van de Kristallen Fiets verzorgen. “Ik doe zo’n paar dingen per jaar waarvan ik dacht dat ik het niet zou doen”, verklaarde Boonen bij Qmusic en Joe FM. Omdat zijn woensdagavond zo al goed gevuld was, deed de voormalige wielrenner uit de doeken dat hij een afspraak had gemaakt met Sinterklaas om zijn tweeling Jacqueline en Valentine te verrassen.