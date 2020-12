RETRO. Ook deze heren wonnen ooit Kristallen Fiets

Kristallen Fiets Onze chef wielrennen meent dat we laatste stoot van Wout van Aert nog niet gezien hebben: “In zich om de 5 Monumenten te winnen”

8:48 Wout van Aert bekroonde zijn topseizoen met een eerste Kristallen Fiets. “Hij heeft het in zich om de vijf monumenten te winnen”, aldus onze chef wielrennen. “Wanneer je zoals Van Aert na een horrorcrash in de Tour van 2019 naar dit niveau kunt terugkeren, is alles mogelijk.”