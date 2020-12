Opgevangen door familie van Eddy Planckaert en tien jaar meegedraaid in hamburgerkraam: wat u moet en mag weten over Allan Peiper

Kristallen FietsAllan Peiper is de Ploegleider van het Jaar. Enkele zaken die u moet en mag weten over de immer vriendelijke man.

Wat u moet weten:

* Zijn band met België gaat terug naar 1977, toen hij als zestienjarige (toen nog) Australische junior met een oudere vriend, driehonderd dollar van zijn moeder en wat bagage verhuisde naar Vlaanderen. Hij sliep er in een jeugdherberg, vond dan met enkele andere renners onderdak in het oude magazijn van een Gentse slagerjj en werd uiteindelijk in Nevele opgevangen door de familie van zijn grote concurrent Eddy Planckaert.

* Was zelf profwielrenner van 1983 tot en met 1992. Peiper profileerde zich vooral als een sterke tijdrijder en proloogspeciallist. Hij won in totaal dertig wedstrijden in de hoogste categorie.

* Behaalde de belangrijkste zege uit zijn carrière níet in een tijdrit, maar in de vlakke veertiende etappe (in lijn) van de Giro 1990, langs de boorden van het meer van het Oostenrijkse Klagenfurt. Peiper versloeg er zijn Franse medevluchter Poisson in de spurt.

* Begon zijn ploegleiderscarrière in 2005 en 2006 bij Davitamon-Lotto. Werd er binnengehaald door Marc Sergeant. Het waren de succesjaren van onder meer McEwen, Steels, Mattan, Merckx, Baguet, Steegmans en Evans.

* Beleefde afgelopen zomer met de Tourzege van Tadej Ppogacar “hèt hoogtepunt van mijn carrière. Op de geboorte van mijn zoon na moet het zelfs de belangrijkste gebeurtenis in mijn leven zijn.”

Wat u mag weten:

* Bleef na zijn carrière in België kleven, maar belandde even in het beruchte ‘zwarte gat’. Moest en ging intensief op zoek naar zichzelf. Een spirituele bezinningstocht die zelfs een paar keer tot in de Verenigde Staten en… India leidde. “Jarenlang heb ik ’s ochtends vroeg gemediteerd. Ik heb veel gelezen en hulp gezocht om een beter inzicht te krijgen in mijzelf en in de geesten die ik meezeul en die elke dag hun schaduw over mijn leven werpen”, schreef hij in zijn biografie ‘A Peiper’s Tale’.

* Ging vervolgens voordrachten geven over wielrennen, voor Engelstalige tv-stations werken en stukjes schrijven voor wieletijdschriften. Draaide ook tien jaar mee in het hotdog- en hamburgerkraam van zijn toenmalige Vlaamse echtgenote in Oudenaarde. “Het was heel hard werken, soms drie dagen aan een stuk”, zei hij daarover ooit in een interview met Het Nieuwsblad.

* Is dus geboren en getogen in Australië (Alexandria), maar ruilde de Australische nationaliteit zeven jaar geleden in voor een Belgisch paspoort. Reden ook waarom hij dit jaar, keurig volgens de letter van het reglement, in aanmerking voor de trofee van Belgisch ‘Teammanager/Ploegleider/Coach van het Jaar’.

* Keerde eind augustus 2019 bij UAE terug in de ploegleiderswagen na een succesvol gevecht tegen kanker. Was vijf jaar eerder getroffen door prostaatkanker en kreeg in het voorjaar van 2019 opnieuw slecht nieuws — uitzaaiingen in longen en botten — maar herstelde dus. Al blijft hij realistisch. “Ik heb kanker en die gaat niet meer weg”, klinkt het in een interview met ‘De Morgen’.

* Is tegenwoordig ‘Sesjanseneir’, inwoner van Lierde-Hemelveerdegem in de buurt van het lokale Sint-Jansplein. Trouwe klant ook van Bar Gidon, het café van ex-prof Frederik Penne op de Markt in Geraardsbergen en lokaal van de Oostvlaamse afdeling van de officiële supportersclub van… Remco Evenepoel.

STEEKKAART: Allan Peiper (60)

* Geboren op 26 april in Alexandria (Aus), woont in Geraardsbergen

* Was zelf prof van 1983 tot en met 1992 bij Peugeot-Shell-Michelin (1983-1985), Panasonic(-Isostar/Sportlife) (1986-1990) en Tulip Computers (1991-1992)

* Won onder meer de proloog van de Dauphiné (1984), de Ronde van de Oise (1984), de Ronde van Zweden (1984), de Ronde van Picardië (1984), de proloog van Parijs-Nice (1985), een rit in de Ronde van België (1986), de GP Impanis (1986), de GP Isbergues (1987) en een etappe in de Ronde van Italië (1990)

* Was onder meer 2de in de E3 Harelbeke (1988), 5de (1987) en 10de (1991) in Gent-Wevelgem en 7de (1989) en 10de (1987) in de Ronde van Vlaanderen

* Ploegleider bij Davitamon-Lotto (2005-2006), T-Mobile (1007), High Road (2008), Columbia-High Road (2009), HTC-Columbia (2010), HTC-High Road (2011), Garmin-Sharp (2012-2013), BMC Racing Team (2013-2016). Vervolgens teammanager bij BMC Racing Team (2017-2018) en hoofdploegleider bij UAE Team Emirates (2019-2020)

