“Nathan, deze is voor jou”: emotionele Tiesj Benoot wint Kristallen Zweetdruppel en draagt trofee op aan ploegmaat Van Hooydonck

“Het is een erkenning voor de collectieve prestaties met de ploeg. Ik ben dankbaar dat ik voor mannen als Wout (Van Aert) en Jonas (Vingegaard) kan rijden”, vertelde Benoot. “Maar ik vind het een beetje ongemakkelijk dat ik hier sta, want volgens mij verdient Nathan Van Hooydonck hem meer. Hij heeft mij in de Tour de France - bij een horrordag - gigantisch geholpen. Ik word er zelfs een beetje emotioneel van. Nathan heeft, ook familiaal, een moeilijk jaar aan de rug (hij en vriendin Alicia Cara kregen het verlies te verwerken van hun doodgeboren zoontje Thiago, red.) Ik wil deze trofee opdragen aan hem. Nathan, deze trofee is voor jou.”

Na een succesvol openingsweekend - met onder meer winst voor Van Aert in de Omloop - viel Benoot een week later in de Strade Bianche. Even leek zijn voorjaar in gevaar, maar onze landgenoot was toch net op tijd fit om van waarde te zijn in de E3 en de rest van de klassiekers. Naast het in dienst rijden, versierde Benoot ereplaatsen in Dwars door Vlaanderen (2de) en de Amstel Gold Race (3de). In de Tour de France bleek hij een cruciale pion in het masterplan van Jumbo-Visma, dat met de gele trui en bolletjestrui van Vingegaard en de groene trui van Van Aert de belangrijkste prijzen in de wacht sleepte.