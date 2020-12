Na twee keer D’Hoore, Cant en Degrendele is het nu aan Kopecky: bekijk hier de uitslag bij de vrouwen

Must-do deze kerstvakan­tie: leef je uit met tie-dye

12 december Wie de mode een beetje volgt heeft ongetwijfeld gemerkt dat tie-dye al een tijdje hot and happening is. Trendsetters als Gigi Hadid en Kylie Jenner zijn er helemaal weg van en merken van Prada tot H&M sprongen op de tie-dyetrein. Maar het is natuurlijk veel leuker om je eigen unieke creatie te maken dan om er een te shoppen. Zo pak je het aan.