Lotte Kopecky wint voor het eerst in haar carrière de Kristallen Fiets

Kristallen FietsLotte Kopecky wint de Kristallen Fiets voor dames. Voor de 25-jarige renster is het de eerste keer dat ze de prestigieuze trofee mee naar huis mag nemen. Op de erelijst volgt ze veldrijdster Sanne Cant op.

Kopecky reed met voorsprong haar beste klassieke voorjaar tot dusver in het… najaar, waar de belangrijkste eendagskoersen door de coronacrisis belandden: tweede in Gent-Wevelgem, derde in de Ronde van Vlaanderen en de Women Classic Brugge-De Panne en vierde in de Brabantse Pijl.

Ze was dit seizoen bovendien de enige Belgische vrouw die voor een buitenlandse zege op WorldTourniveau kon zorgen (D’hoore won weliswaar Gent-Wevelgem, maar dat is een Belgische koers): in de zevende etappe van de Giro d’Italia Internazionale Femminile, de Ronde van Italië voor vrouwen, versloeg Kopecky de Britse Deignan en de Poolse Niewiadoma in de spurt bergop

Daarbovenop werd ze in Koksijde Belgische kampioen tijdrijden en in Anzegem Belgisch kampioen op de weg en daarmee was Kopecky, na Agnes Dusart (1987) en Liesbet De Vocht (2013), pas de derde vrouw in de geschiedenis met een BK-dubbel in één en hetzelfde seizoen.

Om maar te zeggen: ze heeft de trofee allerminst gestolen. In bovenstaande video is te zien hoe Kopecky haar prijs in ontvangst komt nemen in het nieuwe gebouw van DPG Media in Antwerpen - geheel volgens de coronavoorschriften. Ze krijgt krijgt ook enkele felicitaties: van Anna van der Breggen over Annemiek van Vleuten tot bondscoach Sven Vanthourenhout. Bekijk het in de video hierboven!

