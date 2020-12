Lotte Kopecky bekroont seizoen van de grote doorbraak met Kristallen Fiets: “Mijn beste jaren komen eraan”

Kristallen FietsEen prominente plek, krijgt de Kristallen Fiets in de trofeeënkast van Lotte Kopecky (25). Best nog een paar gaten vrijhouden, toch. Want daar is 2021. Parijs-Roubaix — in rotweer graag. Het WK in eigen land. En vooral: de olympische ploegkoers in Tokio. “Samen met Jolien: dé kans van mijn leven.”